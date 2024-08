Fluminense sofre virada para Juventude, mas segue vivo na Copa do Brasil

O Fluminense se complicou na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor até começou bem, mas sofreu ‘apagão no segundo tempo e perdeu de virada para o Juventude por 3 a 2, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das oitavas da competição. Lima marcou para os cariocas no início do primeiro tempo e Thiago Santos diminuiu o estrago no fim. O time Jaconero virou com Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves na etapa final.

Com o resultado, o Fluminense precisa vencer pelo placar simples para levar a disputa aos pênaltis. Dois ou mais para avançar diretamente. Agora, os times voltam a se encontrar na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Antes disso, os clubes entram em campo no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O Flu encara o Bahia, no Maracanã, enquanto o time jaconero visita o Corinthians, na Neo Química Arena.

Gol relâmpago

Com titulares poupados, o Fluminense conseguiu uma bela jogada logo no segundo minuto de jogo. Lima empurrou a bola para o fundo das redes de Gabriel e abrir o placar para os cariocas contra o Juventude. Depois disso, os donos da casa abusaram dos cruzamentos, mas a partida seguiu sem lances de grande destaque até ficar um pouco mais quente devido a reclamações sobre decisões da arbitragem. Mas o Tricolor saiu em vantagem.

Apagão tricolor

O segundo tempo foi completamente diferente. O Juventude chegou ao empate com Lucas Barbosa logo aos dois minutos de jogo. Do outro lado, Mano Menezes até fez substituções, com Felipe Andrade e Keno, mas não sutiram efeito. O time criou pouco e ainda deixou espaços para os donos casa. Antes dos dez minutos, Rodrigo Sam aproveitou o cruzamento e virou a partida para a equipe jaconera. Para tentar mudar a situação, Ganso e Arias entraram em campo, mas com pouca inspiração. O Juve, por sua vez, seguiu bem na marcação e ainda ampliou. Com apenas quatro minutos em campo, Diego Gonçalves arriscou de fora da área e fez o terceiro gol.

Diminiu o prejuízo

No fim, o Fluminense tentou manter a posse de bola, mas sem agressividade para criar chances para balançar as redes. Contudo, em cruzamento para área, Jhon Arias colocou na cabeça de Thiago Santos, que diminuiu o prejuízo para a partida de volta de volta no Maracanã. Gol, aliás, rendeu até até dança de Mano Menezes no banco de reservas.

Juventude 3×2 Fluminense

Copa do Brasil – Jogo de ida – Oitavas de final

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 01/08/2024, às 19h (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon (Thiaguinho, 42’/2ºT), Rodrigo Sam (Yan Souto, 39’/2°T), Zé Marcos e Lucas Freitas; Caíque (Luís Oyama, intervalo), Jadson e Jean Carlos (Luis Manda, 23’/2°T); Lucas Barbosa, Ronie Carrillo (Diego Gonçalves, 24’/2°T) e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato (Felipe Andrade, intervalo) e Lima (Ganso, 16’/2°T); Serna (Arias, 16’/2°T), Marcelo (Keno, intervalo) e Kauã Elias (John Kennedy, 23’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Lima, 2’/1°T (0-1); Lucas Barbosa, 2’/2ºT (1-1); Rodrigo Sam, 9’/2°T (2-1); Diego Gonçalves, 28’/2°T (3-1); Thiago Santos, 48’/2ºT (3-2)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: Ewerthon, Caíque, Jean Carlos, Jair Ventura (JUV), Fábio (FLU)

Cartão vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.