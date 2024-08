Escalação de Abel Ferreira diante do Fla incomoda atletas do Palmeiras

A derrota do Palmeiras contra o Flamengo tem dado o que falar nos bastidores do clube. O técnico Abel Ferreira, querido pela torcida, tornou-se um alvo dos palmeirense devido a escalação que mandou a campo. Até mesmo a Mancha-Alvi-Verde, principal organizada, levantou a bandeira de cobrança contra o treinador e cobra explicações.

De acordo com o portal UOL, o próprio elenco do Palmeiras não entendeu a ideia de jogo do comandante. Para encarar um rival forte em sua casa, o português promoveu diversas mudanças e deixou no banco de reservas alguns nomes de peso, como, por exemplo, Dudu e Mayke.

Ao perceberem o plano de Abel Ferreira, alguns jogadores conversaram entre si e entenderam que a formação não era correta. Eles queriam um esquema tático com três zagueiros, pois assim, poderiam segurar o ataque adversário. Apesar da insatisfação, os atletas não foram ao comandante e acataram o esquema proposta para jogar dentro do Maracanã.

Vale citar, que o revés contra o Flamengo é o quarto do Palmeiras nos últimos cinco jogos. Além disso, o time passou em branco nos jogos que saiu de campo sem a vitória. Agora, na Copa do Brasil, o Verdão precisa reverter o placar de 2 a 0 a favor do Rubro-Negro. No jogo da volta, apenas um triunfo a partir de três gols dá a vaga ao Alviverde.

O próximo compromisso será no domingo (4) contra o Internacional, no Beira-Rio. Com 36 pontos, o Verdão de Abel Ferreira está na terceira colocação.

