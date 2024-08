Palmeiras não perdia três jogos seguidos desde novembro de 2021

A derrota para o Flamengo por 2 a 0 na última quarta-feira (31), no Maracanã, complicou a vida do Palmeiras na Copa do Brasil. Além disso, trouxe para a equipe um momento conturbado e uma marca que não acontecia há tempos. Afinal, o revés no Rio de Janeiro foi o terceiro seguido.

A última vez que o Palmeiras perdeu três jogos seguidos, aconteceu entre os dias 14 e 20 de novembro de 2021, envolvendo jogos do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time comandado por Abel Ferreira perdeu do Fluminense (1 a 2), São Paulo (2 a 0) e Fortaleza (1 a 0). Aliás, a sequência aconteceu nas vésperas da decisão da Libertadores naquele ano. Na ocasião, o Verdão venceu o Flamengo por 2 a 1 na decisão.

Aliás, a sequência do Palmeiras é muito ruim, já que são quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O Verdão perdeu para Botafogo (1 a 0), Fluminense (1 a 0), Vitória (2 a 0) e Flamengo (2 a 0). No meio desta sequência, o Alviverde conseguiu uma vitória em cima do Cruzeiro por 2 a 0 no Allianz Parque.

Agora, o Palmeiras tenta buscar superar esta turbulência para conseguir reverter o placar contra o Flamengo. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (07), às 20h, no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, o Verdão tem um embate contra o Internacional no domingo (04), às 17h, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

