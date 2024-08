Nonato sofre torção no tornozelo e deve desfalcar o Fluminense no domingo

O Fluminense deve ter um desfalque importante no duelo com o Bahia, no domingo (7), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Afinal, Nonato, que foi titular pela primeira vez desde que retornou ao clube, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no revés para o Juventude por 3 a 2, pela Copa do Brasil. A informação é do portal “ge”.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o jogador deixou o campo de maca e sinalizou à comissão que tentaria seguir em campo, no sacrifício. No entanto, o jogador não conseguiu seguir em campo e não retornou à partida depois do intervalo. Na ocasião, o técnico Mano Menezes colocou o jovem Felipe Andrade, como substituto.

No primeiro momento, a comissão técnica do clube carioca aplicou gelo no local, que apresentou um inchaço. O camisa 16 foi titular diante do Alviverde, visto que André permaneceu no Rio de Janeiro para um programa de fortalecimento muscular da perna direita. A tendência é que o camisa 7 retorne no domingo (7).

O Tricolor terá apenas um dia de preparação antes de enfrentar o Bahia. O técnico Mano Menezes, aliás, reclamou do pouco tempo de descanso em relação à equipe baiana e criticou o calendário do futebol brasileiro.

Por fim, a equipe carioca reencontra o Juventude na próxima quarta-feira (7), também no Maracanã, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Uma vitória simples levará a decisão aos pênaltis, pelas oitavas de finais do torneio nacional.

