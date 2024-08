Botafogo busca ter novo zagueiro para as oitavas da Libertadores

O Botafogo, que já ultrapassou a marca de R$ 320 milhões em reforços para 2024, ainda pretende trazer um lateral-direito (negocia com Georgios Vagiannidis) e mais um zagueiro. O intuito, portanto, é trazer o novo defensor já para as oitavas de final da Libertadores, apesar do prazo curto. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria alvinegra tem mais sete dias (até 09/08) para fechar a lista do torneio continental, já com as alterações, e enviar à Conmebol. Vale destacar que o de regularização é maior, até às 14h do dia 12. Dois dias depois, acontece o jogo de ida diante do Palmeiras, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

O foco é trazer um jogador que consiga elevar o potencial do setor defensivo, visto que o Glorioso disputa três competições simultâneas: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Diante disso, deve haver um investimento significativo na posição.

Negociação que não avançaram

O Botafogo tentou trazer Lyanco, de 27 anos, que acertou com o Atlético-MG. Na ocasião, a pedida era de aproximadamente R$ 26 milhões, para uma contratação em definitivo.

A diretoria também tentou Joaquim, que deixou recentemente o Santos. Contudo, o valor de cerca de R$ 49 milhões travou a negociação do defensor, que jogará no Tigres, do México.

Antes disso, a Eagle, rede multiclubes de John Textor, também negociou com o zagueiro Moïse Bombito, que foi titular do Canadá, quarto colocado da Copa América. O jogador, porém, não quis atuar no futebol brasileiro.

Por fim, o Botafogo volta a campo, neste sábado (3), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 21ª rodada do Brasileirão. Durante a semana, o time carioca disputa uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, em Salvador.

