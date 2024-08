Corinthians recua por Michael por conta de custo elevado

O Corinthians deu uma recuada nas tratativas para tentar contratar o atacante Michael. O Timão foi informado da possibilidade de o jogador conseguir a liberação do Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, com o qual tem contrato até o meio de 2025. Contudo, o clube brasileiro vê o atleta como uma transferência de custo muito elevado.

Michael teria feito um pedido, entre salários, luvas e outros encargos, em torno de R$ 3 milhões por mês. O valor supera por muito o teto salarial do Corinthians, que ainda não descarta a contratação do atacante, mas só vai avançar nas conversas se o jogador aceitar reduzir a pedida.

O atacante vem sendo procurado por clubes do Brasil e do exterior. Além disso, ele tem um compromisso verbal de procurar o Flamengo caso fique livre de contrato. Nem mesmo a chegada da ”Esportes da Sorte”, nova patrocinadora máster, que vai injetar R$ 57 milhões nos cofres do clube, vai ajudar na transferência. O Timão entende que Michael não se encaixa no perfil de ”contratação midiática” para investir tanto dinheiro.

Assim, a diretoria volta ao mercado atrás de um novo atacante e que chegue para ser titular, mesmo sabendo que terá de gastar um pouco mais para reforçar essa posição. Isso porque o sistema ofensivo é prioridade para a diretoria nesta janela. No momento, o Timão tentou as contratações de Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e de Brian Rodríguez, do América do México. Contudo, as altas pedidas financeiras também foram um entrave.

