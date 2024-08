Cruzeiro negocia atacante para clube europeu

O Cruzeiro segue com mudanças em seu time. Se a nova SAF investiu pesado na contratação de reforços, algumas saídas também vão sendo confirmadas, até para dar mais fôlego na folha salarial. Desta vez, o clube mineiro anunciou a saída de um atacante para o mercado europeu.

O atacante Robert foi emprestado para o Copenhagen FC, da Dinamarca. O clube confirmou a saída por meio de uma nota. O atleta da base do Cruzeiro, inclusive, vai render dinheiro pelo empréstimo.

“O Cruzeiro informa que entrou em acordo com o para um empréstimo oneroso do atacante Robert, com vínculo válido até agosto de 2025. A concretização da negociação acontecerá após o atleta ser submetido a exames médicos pela equipe dinamarquesa e a conclusão dos trâmites burocráticos. Desejamos muito sucesso ao Cria da Toca neste novo desafio profissional!”, publicou o Cruzeiro.

Robert chegou ao Cruzeiro em 2019, para a base da Raposa. Ele sempre jogou de maneira mais ofensiva, desde o sub-14 até chegar ao sub-20. Nas categorias inferiores, o atacante fez 92 jogos e marcou 17 gols.

