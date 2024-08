América-MG lança terceiro uniforme para temporada 2024; saiba preço e detalhes

O América-MG lançou, na tarde desta sexta-feira (02), sua terceira camisa para temporada 2024. Assinado pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, o uniforme tem como objetivo retratar uma característica diferenciada das anteriores, mas sem abrir mão dos tons de verde – tradicional da equipe – ao longo da armadura.

A camisa segue uma linha minimalista, com variação nos tons de verde, e conta com tecnologia do tecido Dry Ray. A composição do uniforme protege contra raios solares e propriedades térmicas devido à composição em poliéster. O verde, conforme mencionado, predomina na armadura – exceto pelo escudo e detalhes da manga, ambos em dourado.

O uniforme custa R$ 259,99 e está disponível no comércio virtual do América e também na loja física do clube.

Marcone Barbosa, diretor de marketing e negócios do América, celebrou bastante o resultado da idealização do uniforme. Segundo ele, a ideia era retratar a característica singular da camisa e exaltar a cor do clube.

“É com muita alegria que estamos apresentando o 3º uniforme da equipe para a torcida do América. Sabemos que o nosso verde é único e, por isso, buscamos retratar essa característica diferenciada que possuímos na nova armadura, que exalta a cor”, disse.

Já o sócio-diretor da Volt Sport, Fernando Kleimmann, expressou sua satisfação com o resultado dos três uniformes do América para 2024.

“Estamos muito felizes em realizar mais um lançamento do América, nosso parceiro desde 2021. É sempre uma grande satisfação quando completamos os três uniformes principais dos clubes para a temporada. Esperamos que a torcida goste e, principalmente, se sinta representada pela nova armadura”, comentou.