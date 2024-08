Fluminense terá retorno de titulares contra o Bahia

Após poupar alguns de seus titulares no jogo contra o Juventude, na última quinta-feira (1º), o Fluminense vive a expectativa de voltar a utilizá-los no próximo compromisso. Samuel Xavier, Thiago Silva, André, Ganso e Arias são os jogadores em questão.

A tendência é, assim, que eles sejam titulares contra o Bahia, no domingo (4), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Em 19º, o Flu precisa vencer o duelo, que ocorrerá no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Deixam o time, então: Guga, Antônio Carlos, Nonato, Lima e Marcelo. Segundo o “ge”, porém, a escalação só será definida neste sábado (3), quando o Tricolor faz o último treino antes do duelo.

Nonato, aliás, sofreu uma torção no tornozelo no jogo contra o Juventude e pode nem ser relacionado. Além dele, Germán Cano também pode desfalcar o Tricolor. O argentino, vale lembrar, já nem atuou contra o time jaconero.

Assim, eis o time que pode ir a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias. Caso vença, o Fluminense pode, então, deixar a zona de rebaixamento, chegando aos 20 pontos – o Grêmio, 16º e primeiro fora do Z-4, tem 18.

