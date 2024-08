São Paulo acerta a rescisão de contrato com James Rodríguez

A tão esperada rescisão de contrato entre São Paulo e James Rodríguez, enfim, aconteceu. Nesta sexta-feira (2), as partes sacramentaram o acordo feito durante a semana para encerrar a passagem do meia pelo Morumbis após apenas um ano.

Clube e jogador trocar os últimos documentos e finalizaram o distrato. Agora, James está liberado para acertar com qualquer outra equipe. Porém, para isso, o colombiano abriu mão de aproximadamente 75% do que tinha para receber de luvas do Tricolor, que vai pagar cerca de R$ 3 milhões.

* Mais informações em instantes.

