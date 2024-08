Corinthians negocia a contratação do atacante Talles Magno

O Corinthians segue atrás de um atacante no mercado. O clube negocia a contratação do atacante Talles Magno, de 22 anos, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos. A informação é do ‘ge’.

O clube norte-americano aceita abrir mão de Talles Magno e negocia as condições para tentar recuperar parte do investimento feito para contratá-lo em 2021. O grupo City pagou ao Vasco cerca de R$ 60 milhões na cotação da época.

A contratação do jogador, aliás, é um pedido do técnico Ramon Díaz, que já havia tentado a chegada de Talles ainda no Vasco. O treinador argentino gosta das características do atleta, mas o clube tem receio sobre as recentes lesões que o afastaram de jogos na temporada.

Talles chegaria ao Corinthians para a posição vista como mais carente pela diretoria e a comissão técnica. Recentemente, o Timão também manteve conversas com o uruguaio Brian Rodríguez e o equatoriano Gonzalo Plata, que jogam no mesmo setor. O clube também tentou Michael, do Al-Hilal, mas recuou.

Desde 2019 nos Estados Unidos, quando foi negociado pelo Vasco com o Grupo City, o jogador tem 101 jogos feitos, com 19 gols marcados e 10 assistências distribuídas. Talles iniciou a carreira pelo Vasco e participou da conquista do Mundial Sub-17 de 2019 com a Seleção Brasileira.

