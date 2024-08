Jogos Olímpicos: Beatriz Souza dá primeiro ouro ao Brasil; vôlei e basquete ‘sobrevivem’

A sexta-feira (2/8) marcou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. A conquista veio justamente naquela que é a modalidade recordista histórica de pódios para o país, o judô. Beatriz Souza se sagrou campeã da categoria acima dos 78kg ao derrotar no torneio as duas melhores colocadas no ranking mundial. Treinada por Sarah Menezes, ouro em Londres 2012, a lutadora natural da Baixada Santista superou na decisão a israelense Raz Hershko.

Dessa forma, o Brasil soma sete medalhas na capital francesa – um ouro, três pratas e três bronzes – e já tem mais uma garantida no boxe com Beatriz Ferreira. O mesa-tenista Hugo Calderano poderia ter assegurado um lugar no pódio, mas perdeu na semifinal para o sueco Truls Moregard e irá disputar o bronze no domingo (4/8) contra o francês Félix Lebrun.

Basquete e vôlei dão a volta por cima

O dia também foi de alívio nas quadras. Sob risco de eliminação precoce, basquete e vôlei masculinos venceram e avançaram para as quartas de final. Na bola laranja, a Seleção derrotou o Japão por 102 a 84 e avançou como uma das melhores terceiras colocadas graças ao triunfo da Grécia sobre a Austrália. Já no voleibol, os comandados de Bernardinho fizeram 3 sets a 0 no Egito e também se classificaram entre os terceiros.

No vôlei de praia, as duplas brasileiras brilharam. Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram as holandeses Stam e Schoon por 2 sets a 1 e seguem invictas no torneio. Já no masculino, Evandro e Arthur passaram pelos tchecos Perusic e Schweiner por 2 a 0 e também tem 100% na Arena da Torre Eiffel.

Boxe e canoagem nos Jogos Olímpicos

No boxe, Jucielen Romeu se classificou para as quartas de final ao derrotar a norte-americana Alyssa mendoza na categoria peso-pena (até 57kg). Por outro lado, Wanderlei Pereira deu adeus a Paris ao perder para o ucraniano Oleksandr Khyzhniak no meio-peso masculino (até 81kg).

Ainda vale destacar o bom desempenho de Pepê Gonçalves na tomada de tempo do caiaque extremo da canoagem slalom. Aliás, com o segundo lugar, o atleta irá escolher a chave na primeira rodada. No entanto, Ana Sátila ficou em quinto e não terá essa mesma prerrogativa.

