Vasco x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Após quatro jogos fora de casa, o Vasco volta a São Januário, onde defronta o Red Bull Bragantino, neste sábado (3), pela 21ª rodada do Brasileiro. Em 11º na tabela, com 23 pontos, o Cruz-Maltino pode ganhar exatamente a posição do Massa Bruta (décimo, com 25, mas com um jogo a menos), em caso de vitória.

A bola rola às 19h (de Brasília). Saiba, então, como chegam as equipes, onde assistir e, claro, a arbitragem para o jogão no Caldeirão cruz-maltino, que deve ter a primeira participação de Coutinho em casa desde seu retorno.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere pelo sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Vegetti, do Vasco, lidera inúmeros quesitos na Copa do Brasil; saiba

Como chega o Vasco

Após uma desgastante sequência de quatro jogos fora de casa, o interino Rafael Paiva planeja poupar parte do elenco. Lucas Piton, quarto jogador de linha com mais jogos na temporada no Vasco, deve ficar fora dos relacionados, assim como Alex Teixeira, segundo o jornalista Lucas Pedrosa.

Além disso, o lateral-direito Paulo Henrique e o volante Mateus Carvalho levaram o terceiro amarelo contra o Grêmio e cumprirão suspensão. A tendência é que Puma Rodríguez e JP, respectivamente, os substituam. Já Maicon, poupado diante o Atlético-GO após sentir desconforto na coxa, está de volta à equipe. Assim, Rojas volta ao banco.

E, além de poder ver Coutinho pela primeira vez em São Januário desde seu retorno, o torcedor poderá ver o camisa 11 atuando ao lado de Payet, que pode ganhar a vaga de David. Seria, dessa forma, a primeira vez que ambos começam jogando juntos uma partida. A dupla até atuou ao mesmo tempo contra o Atlético, em Goiânia, mas por apenas dez minutos.

João Victor, Estrella, Paulinho e Jair seguem recuperando de lesão e não têm previsão para retorno. A situação do primeiro, porém, é a que gera mais otimismo, visto que há possibilidade de sua volta ser ainda no mês de agosto.

Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, Paiva enfrenta sua primeira turbulência e precisa usar o trunfo de São Januário para voltar a ganhar. O Cruz-Maltino venceu cinco dos oito jogos disputados em seu Caldeirão.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Bragantino já vem de duas derrotas seguidas na temporada. Perdeu apenas a segunda no Brasileirão em seu estádio (Nabi Abi Chedid) – 1 a 0 diante o Fluminense, no último domingo (28) -, e saiu da Ligga Arena derrotado por 2 a 0 pelo Athletico, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para piorar, o técnico Pedro Caixinha tem desfalques importantes. Os zagueiros Eduardo e Pedro Henrique, o lateral-direito Hurtado, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Eduardo Sasha estão todos no Departamento Médico. Assim, Douglas Mendes e Lucas Cunha devem repetir a dupla de zaga pelo terceiro jogo seguido.

No lado direito, Nathan Mendes mantém a titularidade; do outro, Luan Cândido segue no time. Já no ataque, Thiago Borbas deve voltar à equipe após ver Vitinho começando na derrota para o Furacão.

VASCO x RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 21ª rodada

Data e horário: sábado, 03/08/2024, às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Puma, Maicon, Léo e Victor Luís (Leandrinho); Hugo Moura, JP (Souza/Sforza), Adson, Coutinho e Payet (David); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Ainda não divulgado pela CBF

VAR: Ainda não divulgado pela CBF

Onde assistir: SporTV e Premiere

