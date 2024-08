Atlético-GO x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos na tabela, Atlético-GO e Botafogo entram em campo neste sábado (3/8), às 20h, no Estádio Antônio Accioly pela 21ª rodada do Brasileirão. O Dragão ocupa a lanterna, enquanto o Glorioso é o vice-líder e busca seguir bem na competição.

Historicamente, as equipes, aliás, já se enfrentaram 15 vezes. O Atlético-GO venceu três partidas, o Botafogo ganhou seis jogos. Houve também seis empates.

Onde assistir

O jogo entre Atlético-GO e Botafogo terá transmissão do Premiere, serviço de pay-per-view.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO convive com a 20ª posição do campeonato. São 11 jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe vem de empate na Copa do Brasil por 1 a 1 com o Vasco no meio da semana. O Dragão está numa sequência de quatro jogos consecutivos contra times cariocas e terá o Botafogo como terceiro duelo nesse período.

Além disso, o time terá desfalque para a partida. O zagueiro Pedro Henrique, afinal, cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Sem atuar contra o Vasco, por regulamento, o atacante Janderson deve retornar como titular no setor ofensivo. Ademais, o time titular deverá ser escalado para esse compromisso.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo tem situação bem mais tranquila, está na vice-liderança, com 40 pontos, e vai em busca da ponta. Para o duelo, o atacante Matheus Martins está regularizado e pode fazer estreia pelo Alvinegro.

O técnico Artur Jorge, aliás, conta com voltas no time. Após cumprirem suspensão contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, Cuiabano e Marlon Freitas retornam ao time titular na competição. A dupla Gatito Fernandez e Thiago Almada seguem fora por conta da disputa de suas seleções nas Olimpíadas.

No entanto, os atacantes Tiquinho Soares, que teve dores em um dos joelhos, e Savarino, com dores musculares, são desfalques.

ATLÉTICO-GO X BOTAFOGO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 3/8/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO–GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon (Janderson), Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos (Lucas Halter), Barboza e Marçal (Cuiabano;) Danilo Barbosa (Allan), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero) e Tchê Tchê; Carlos Alberto (Matheus Martins) e Igor Jesus.. Técnico: Arthur Jorge.

Árbitro: Felipe Lima (MG)

