Vitória x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (3), o Vitória receberá o Cuiabá no duelo de desesperados no Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento, em 17º e 18º, respectivamente.

Onde assistir

O canal Premiere passará a partida.

Como chega o Vitória

O time comandado por Thiago Carpini vai ao jogo sem o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o volante José Breno, afinal, ambos cumprem suspensão automática. Everaldo também está fora. A dúvida no ataque é entre Janderson e Alejandro.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá, do técnico Petit, vai para o confronto e contará com os retornos de Lucas Fernandes, o volante Filipe Augusto e o atacante Derik Lacerda, liberados pelo departamento médico. O ataque deve ter Deyverson ao lado de Jonathan Cafu.

VITÓRIA X CUIABÁ

Série A – 2024 – 21ª rodada

Data e horário: 03/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Léo Naldi [Luan]; Matheusinho, Osvaldo e Janderson [Alerrandro]. Técnico: Thiago Carpini

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Isidro Pitta, Derik Lacerda (Jonathan Cafú) e Deyverson. Técnico: Petit

Árbitro: João Gobi (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo (ambos de SP)

VAR: Thiago Peixoto (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.