Renomado árbitro italiano anuncia aposentadoria

O renomado árbitro Daniele Orsato confirmou, nesta sexta-feira (2), que vai encerrar a carreira de árbitro. Assim, o italiano formalizou a aposentadoria junto à Comissão de Árbitros Nacionais da Itália. Aos 49 anos, ele encerra uma trajetória iniciada em 2002, que se estendeu até a Eurocopa 2024. Seu último jogo oficial foi entre Inglaterra e Suíça, nas quartas de final do torneio, onde os ingleses venceram nos pênaltis por 5 a 3.

Orsato foi árbitro da Fifa de 2010 até o fim de sua carreira, participando de três Eurocopas e três Copas do Mundo. Ele também apitou a final da Champions em Lisboa, em 2020, quando o Bayern de Munique venceu o PSG, que contava com Neymar e Mbappé no elenco. Além disso, nesse mesmo ano, Orsato foi eleito o melhor árbitro do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

De acordo com a imprensa italiana, o futuro de Orsato continua em aberto, com possibilidades de assumir cargos de direção na Federação Italiana de Futebol ou na Uefa.

