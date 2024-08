São Paulo receberá quantia com venda de Gabriel Sara para clube da Turquia: Veja valores

O São Paulo receberá cerca de R$ 15 milhões com a venda de Gabriel Sara para um clube da Turquia. O meia-atacante, criado na base de Cotia, vai sair do Norwich após duas temporadas e fechará com o Galatasaray até 2029.

Desse modo, o clube turco pagará R$ 141,2 milhões (23 milhões de euros). Contudo, ainda haverá valores por bônus e metas que podem chegar a mais R$ 18,7 milhões (3 milhões de euros) ao clube da Inglaterra.

O São Paulo, portanto, tem direito a uma participação nos lucros sobre negociações envolvendo Gabriel Sara. Ele deixou o clube do Morumbi, em 2022, por R$ 56 milhões. Entretanto, a diretoria paulista garantiu 10% do valor que excedesse essa quantia, ou seja, cerca de R$ 8,5 milhões, sem considerar os bônus.

São Paulo ainda tem direito ao mecanismo de solidariedade

E não para por aí: o clube ainda terá um valor referente ao mecanismo de solidariedade, dado a quem revela os jogadores. Assim, terá direito a mais cerca de 4,5% do valor total da venda, equivalendo a R$ 6,3 milhões.

