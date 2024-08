Rodrigo Caio poderá ficar fora de lista do Grêmio na Libertadores

O zagueiro Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão após sofrer uma pancada durante o treinamento no Grêmio. Assim, ele não deve ser inscrito para a disputa da fase de oitavas de final da Libertadores.

A equipe comandada por Renato Gaúcho já começou a mobilização pelos jogadores que devem ser inscritos e, depois, relacionados para os jogos contra o Fluminense. A Conmebol permite até cinco trocas na lista. O clube trouxe oito reforços na atual janela de transferências; assim, é provável que três deles fiquem ausentes.

Rodrigo Caio, aliás, não conseguiu espaço no time tricolor. Desde o início de sua carreira no São Paulo, e até mesmo na brilhante passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2023, o defensor sofre bastante com lesões. Ele jogou apenas alguns minutos no duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro atual.

Grêmio tem até o dia 09 para mandar lista em definitivo

Desse modo, o prazo final para as alterações e envio definitivo da lista é até o dia 9 de agosto. Assim, o Grêmio tem mais uma semana para definir os jogadores que saem e entram na disputa do torneio continental. Os duelos contra o Fluminense serão nos dias 13 e 20 deste mês, com o duelo de volta marcado para o estádio do Maracanã.

