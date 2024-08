Palmeiras terá setores com visão parcial do gramado em duelo contra o Flamengo

O Palmeiras deverá utilizar a capacidade máxima do Allianz Parque na partida contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcada para quarta-feira (7). O time de Abel Ferreira perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0.

A casa alviverde será palco do show da Banda Forfun, que fará duas apresentações dois dias antes da partida. Assim, os setores norte e sul do Allianz terão sua visão parcial do gramado comprometida na maioria dos assentos. Desse modo, os valores das entradas para esses setores serão reduzidos em relação aos demais ingressos.

Contudo, a diretoria do Palmeiras ainda debate possibilidades de ajustes com a WTorre e a agência responsável pelo show. O clube entende que o apoio dos torcedores é necessário e, portanto, abrirá todos os setores, mesmo com a visão reduzida.

Palmeiras perde oito mil lugares com capacidade reduzida

Todavia, quando o setor norte não está disponível, a capacidade do estádio é reduzida em até oito mil torcedores. Em outras ocasiões, o Palmeiras optou por fechar o setor e, consequentemente, não alcançou a lotação máxima de sua Arena. Aliás, um exemplo disso ocorreu contra o São Paulo, na final do estadual em 2022.

