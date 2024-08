Napoli insiste em tirar David Neres do Benfica

Neste sábado (3), o jornal La Gazzetta Dello Sport informou que Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, Giovanni Mama, diretor esportivo, e Antonio Conte, treinador do time, estão focados em reforçar o ataque com a contratação de David Neres.

Além disso, o mesmo jornal revelou que o ponta do Benfica tem o desejo de jogar na Serie A pela equipe napolitana. Tal fator, sendo assim, pode ser decisivo para o avanço das negociações. A Gazzetta prevê que a operação poderá ter “desenvolvimentos significativos” no início da próxima semana.

Napoli mira em outro reforço

Antonio Conte, o novo treinador da equipe que conquistou o título italiano em 2023, é admirador das habilidades do brasileiro e considera Neres a “alternativa perfeita” para Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, que são os titulares. O Napoli já sabe que um valor entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) pode ser suficiente para convencer a diretoria do Benfica a liberar Neres.

Além disso, a volta do ídolo Di Maria para o clube português faria com que, naturalmente, Neres perdesse espaço. Enquanto o foco do ataque está no jogador das águias, para o meio-campo, o Napoli avança em outra negociação. Billy Gilmour, meio-campista escocês que atua no Brighton e que já teve passagem pelo Chelsea é o alvo.

