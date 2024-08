Rebeca Andrade ganha a prata no salto

Rebeca Andrade segue fazendo história nos Jogos Olímpicos de Paris. Afinal, neste sábado (3/8), na final do salto, aparelho em que a brasileira foi ouro em Tóquio, ela travou grande disputa com o mito Simone Biles, terminando em segundo lugar. Dessa forma, levou a medalha de prata, com 15,100 na soma dos dois saltos. O ouro foi da americana Biles, que teve 15,300 na soma de seus dois saltos. O bonze ficou com a americana Jade Carey, com 14.466.

Esta foi a terceira medalha de Rebeca em Paris. Ela ajudou o time brasileiro a ficar com o bronze por equipes (EUA ouro e Itália prata) e prata no individual geral (outro para Biles). Com mais esta medalha, a atleta do Flamengo soma cinco medalhas olímpícas: um ouro, duas pratas e um bronze. Porém, como ainda está na final do solo (favorita ao pódio) e trave (nem tanto), pode sair de Paris com até cinco medalhas e sete no total, se tornando a maior medalhista da história olímpica do Brasil. Já o Flamengo somou seu 19º pódio na história.

Como foi a disputa Biles x Rebeca

Pelo sorteio, Biles foi a quarta a saltar e Rebeca a sexta. O primeiro salto da americana, com grau de difuiculdade que era o mais alto do aparelho, foi espetacular, com 15.700. Enfim, marca inalcansável. Com isso, a americana foi para o segundo salto, mais básico, conseguindo 14.900 o que deu média 15.300.

Rebeca entrou sabendo que o ouro não tinha mais jeito, pois sua dificuldade no salto era inferior e alcançaria no máximo 15.200. Na primeira, 15.100, cravado. Na segunda, 14.866. Prata garantida com 14.966. Biles, por sua vez, garantiu a sua nona medalha olímpica: 7 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Um fenômeno. Mas que tem Rebecca em seus calcanhares. Enfim, as duas disputarão o solo e a trave. Quem vai levar?

As medalhas olímpicas de Rebeca

2021 (Tóquio-2020)

Prata no geral individual feminino

Ouro no salto

2024 (Paris-2024)

Bronze no feminino por equipes

Prata no geral individual feminino

Prata no salto

As medalhas olímpicas do Flamengo

1948 – Afonso Évora, Alfredo da Motta e Zenny de Azevedo – Basquetebol – Bronze

1952 – José Telles – Atletismo (Salto em Altura) – Bronze

1960 – Fernando Freitas, Waldyr Boccardo, Zenny de Azevedo – Basquetebol – Bronze

1980 – Jorge Fernandes – Natação (4 x 200m livres) – Bronze

1984

Gilmar Popoca e Jorginho – Futebol – Prata

Ricardo Prado – Natação (400m Medley) – Prata

1988 – Andrade, Bebeto e Zé Carlos – Futebol – Prata

1996

Bebeto – Futebol – Bronze

Fernando Scherer (Xuxa) – Natação (50m Livres) – Bronze

Sávio e Zé Maria – Futebol – Bronze

2000

Fernando Scherer (Xuxa) – Natação (4 x 100m Livres) – Bronze

Leila Barros e Virna Dias (Voleibol) – Bronze

2012 – César Cielo – Natação – Bronze

2021 (Tóquio-2020)

Rebeca Andrade – Ginástica – Prata no geral individual feminino

Rebeca Andrade – Ginástica – Ouro no salto

Isaquias Queiroz – Canoagem – Ouro nos 1000m

2024

Flavia Saraiva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira – Ginástica – Bronze no feminina por equipes

Rebeca Andrade – Ginástica – Prata no geral individual feminino

Rebeca Andrade – Ginástica – no salto

