Corinthians x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (4/8), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes jogaram pela Copa do Brasil no meio da semana. Os gaúchos venceram o Fluminense por 3 a 2 e os paulistas ficaram no empate em 0 a 0 com o Grêmio.

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Corinthians

Na tabela da Série A, o Corinthians está com 19 pontos e ocupa a 15ª posição. Pela competição, o Timão busca retomar o caminho das vitórias, já que vem de derrota para o Atlético e empate com o Grêmio em seus dois jogos mais recentes.

Entretanto, o Timão terá desfalques importantes para a partida do final de semana. O treinador não poderá contar com sua dupla de ataque titular: Romero está suspenso e Yuri Alberto é desfalque devido a uma cirurgia para retirada da vesícula. Assim, Wesley e Giovane devem entrar no time.

Como chega o Juventude

O Juventude chega para este compromisso com pouco tempo para trabalhar após a vitória sobre o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com efeito, a equipe alviverde fará apenas um treino no sábado, já em solo paulista. O técnico Jair Ventura conta com o retorno do lateral Alan Ruschel, que estava suspenso no torneio nacional.

No entanto, o zagueiro Danilo Boza e o lateral João Lucas são dúvidas, pois ainda se recuperam de lesões. Ademais, o técnico alviverde enfrenta um grande problema: o principal nome do time, o volante Caíque, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e ficará fora por oito meses. Igualmente, o volante Peixoto rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

CORINTHIANS X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 4/8/2024, 16h (De Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: . Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Assistentes: Victor Imazu (PR) e Gisele Casaril (SC)

VAR: Rodrigo Sá (RJ)

