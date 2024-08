Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate opõe duas equipes que buscam recuperação na temporada. O Colorado está na 14ª posição com 20 pontos, e o Verdão, atualmente em 3º lugar com 36. Ademais, os anfitriõesnão vencem desde 22 de junho e somam 10 partidas sem um triunfo sequer. Em crise técnica, os visitantes perderam quatro dos últimos cinco jogos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite o jogo ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Colorado atravessa um período de instabilidade e tem apresentado uma campanha irregular nesta temporada do campeonato brasileiro. A equipe acumula cinco derrotas e cinco empates nos últimos 10 jogos. O técnico Roger Machado contará com o retorno do zagueiro Vitão, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, e pretende fortalecer a formação inicial da equipe. Além dele, Thiago Maia, Wanderson e Lucca também estão de volta após superarem problemas físicos.

Por outro lado, Alan Patrick, Fernando e Ivan continuam sob cuidados médicos. Aránguiz rescindiu contrato para retornar à Universidad de Chile, enquanto Matheus Dias foi emprestado ao Nacional de Portugal, ambos sendo desfalques ao longo da temporada.

Como chega o Palmeiras

Debaixo de uma chuva de críticas pela péssima atuação diante do Flamengo, pela Copa do Brasil, o Palmeiras viu seu CT invadido por membros de sua principal torcida organizada e vive, inegavelmente, uma crise incomum nos quatro anos sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Apesar da boa campanha geral, a equipe vem de três derrotas consecutivas no Brasileiro. Visando retomar o caminho das vitórias contra o Internacional, o time, afinal, terá o retorno de Murilo, ausente na partida contra o Flamengo por estar presente no nascimento de seu filho. No entanto, o treinador português não poderá contar com Flaco López, que está suspenso.

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 4/8/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL:Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Bernabei; Bruno Gomes (Thiago Maia), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Maurício; Lázaro, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Regazone (RJ) e Carlos Lima (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

