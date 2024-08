Haaland faz hat-trick na vitória do City sobre o Chelsea nos EUA

Manchester City e Chelsea fizeram, neste sábado (3/8), amistoso no Ohio Stadium, nos Estados Unidos. Neste duelo pela pré-temporada, melhor para o tetracampeão inglês, que venceu por 4 a 2 com grande atuação de Haaland, que fez três gols. O outro gol do City foi de Oscar Bobb. Para os londrinos marcaram Sterling e Madueke.

Este foi o quarto amistoso do Manchester City na pré-temporada. O tetracampeão inglês perdeu para Celtic (4 a 3) e Milan (3 a 2) e empatou com o Barcelona (2 a 2, mas perdendo nos pênaltis por 4 a 1). O próximo jogo do time já é à vera: a final da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester United, no dia 10. Mas o Chelsea também chegou ao quarto jogo. Primeiramente, empatou com o Wrexham (2 a 2). Depois, levou surra do Celtic (4 a 1), mas bateu o América do México (3 a 0). Nesta terça-feira voltará a campo para enfrentar o Real Madrid, em Charlotte, em novo amistoso.

City abre 2 a 0 em cinco minutos

O jogo começou com o Chelsea vacilando demais. Logo no primeiro ataque, o goleiro Sánchez saiu mal com os pés. Grealish ficou com a sobra e a bola chegou até Haaland, que sofreu falta na área. Pênalti. Haaland cobrou e marcou. Mas o árbitro mandou voltar o lance. O norueguês bateu novamente e abriu o placar aos quatro minutos. No minuto seguinte, erro feio de marcação em cima de Haaland, que recebeu e bateu para fazer 2 a 0. Somente aí o Chelsea começou a fazer alguma coisa no jogo. Até ofereceu perigo ao goleiro Ortega (Ederson ficou no banco), mas sem sucesso.

Mais quatro gols na etapa final

O início do segundo tempo foi um repeteco. Afinal, em dois erros de passe do Chelsea, o City ampliou o placar duas vezes. Aos nove, o time londrino errou no meio de campo e os Citizens encaixaram rápido ataque que terminou com chute certeiro de Bobb. No minuto seguinte, Gusto deu nos pés do rival. Dessa forma, o resultado foi uma troca de passes que chegou até Haaland, que bateu com firmeza e fez seu terceiro gol no jogo. Com 4 a 0 contra, o Chelsea conseguiu diminuir aos 14 com um ex-City: Sterling concluindo jogada de Madueke.

Depois disso, o City chegou a mandar uma bola na trave. Mas a única bola que entrou foi do Chelsea, com Madueke partindo do meio até a área do City em contra-ataque para colocar 4 a 2 no placar.

