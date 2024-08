No primeiro El Clásico de Endrick, Barcelona vence Real Madrid nos EUA

O primeiro El Clásico de Endrick terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Real Madrid pela pré-temporada do futebol europeu. Neste sábado (3/8), o brasileiro fez seu segundo jogo como titular da equipe madridista – Militão também iniciou a partida. Mas o Barça contou com gols do atacante PauVictor, um em cada tempo, para derrotar os merengues, que descontaram com Nico Paz, revelação do clube, no MetLife Stadium.

O árbitro precisou interromper a partida logo aos 11 minutos devido à quantidade de raios ao redor do estádio. A legislação no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, determina interrupção de eventos ao ar livre em caso de condições meteorológicas adversas em até 8km. Após uma hora e 15 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar.

Barça em vantagem e quase o gol de Endrick

Com o Real Madrid mais no campo ofensivo, Arda Güller chegou a balançar a rede aos 23 minutos, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Pouco depois, Endrick tentou uma caneta em Iñigo Martínez, mas o zagueiro empurrou o brasileiro no meio do campo. Aos 37′, a joia brasileira quase deixou o dele. Após receber excelente passe de Modric na meia-lua, o camisa 16 finalizou rasteiro, rente à trave. O Barcelona respondeu de forma certeira aos 41′. Após cruzamento de Valle, Lewandowski ajeitou na pequena área para Víctor, livre marcação, só escorar de cabeça: 1 a 0.

Vini Jr estreia na pré-temporada e joga com Endrick

O Barcelona demorou pouco tempo para ampliar a vantagem na volta do intervalo. Afinal, logo aos oito minutos, Valle fez ótimo cruzamento da esquerda, e Victor, mais uma vez, completou na pequena área. Vini Jr entrou aos 11′ na vaga de Brahim Díaz e, assim, formou dupla de ataque com Endrick pela primeira vez no Real Madrid. Este foi, portanto, o primeiro jogo do camisa 7 na pré-temporada. Aos 17′, após escanteio, Endrick desviou de cabeça, Vini Jr recebeu na pequena área e tentou o gol, mas Ter Stegen fez boa defesa.

Depois de jogar 45 minutos em sua estreia, contra o Milan, Endrick ganhou mais tempo em sua segunda partida e mostrou boa movimentação. Ele foi substituído aos 22′ por Nico Paz. O camisa 27, aliás, descontou aos 36′, após escanteio da direita em que apareceu livre atrás da defesa para cabecear na segunda trave. Em sua primeira boa oportunidade, Vitor Roque recebeu lançamento, mas não conseguiu chutar a gol, já que foi travado pela marcação. Vini Jr também arriscou a gol, mas não conseguiu impedir a derrota do Real Madrid.

