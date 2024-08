Botafogo-SP supera Coritiba e retoma caminho das vitórias na Série B

O Botafogo-SP reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Brasileiro. Na noite deste sábado (3/8), a equipe derrotou por 2 a 0 o Coritiba com gols de Douglas Baggio e Lucas Dias, ambos na etapa final. Os paranaenses quase tiveram um pênalti a favor, mas a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada. No retorno do intervalo, a equipe paulista dominou as ações e construiu o placar favorável.

Veja a classificação da Série B

Com o resultado pela 19ª rodada, o Pantera encerra o jejum de sete partidas sem triunfos. Subiu, aliás, da 17ª para a 15ª colocação, agora com 22 pontos, e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento. Isso porque a Chjapecoense ainda joga na rodada e, em caso de vitória, recolocar o Tricolor de Riberão Preto o Z4. O Coxa, por outro lado, aparece na 13ª posição, estacionados nos 23 pontos. O Alviverde, aliás, continua sem venceer fora de casa.

Na próxima rodada, a primeira turno, o Botafogo-SP visita o América-MG na sexta-feira (9), às 21h30, e o Coritiba recebe a Ponte Preta no domingo (11), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.