Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 21 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, em suma, coloca frente a frente duas das equipes que vem desempenhando melhor futebol na competição. Também por isso, brigam ponto a ponto pela consolidação no G4 e até pelo título. Os cearenses somam 36 pontos e os mineiros 35, ocupando, portanto, a quarta e a quinta posições na tabela até o início da rodada.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite a partida em sistema pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro

Lucas Romero e Matheus Henrique, voltando de lesão, devem, afinal, entrar em campo. Por outro lado, Peralta e Rafa Silva ainda não estarão disponíveis. O paraguaio, em resumo, retornou após disputar a Copa América com sua seleção, mas foi identificado um desequilíbrio muscular. Com isso, iniciou um trabalho especial para correção. Rafa, por sua vez, sofreu uma lesão na coxa direita e está fora de ação desde junho.

Como chega o Fortaleza

Vojvoda antes de mais nada, não contará com Lucero. O argentino sentiu um desconforto nos treinos e foi excluído da lista de relacionados. Kayzer e Iarley, as outras opções para a posição, viajaram com a delegação. Kayzer tem se destacado na temporada e deve ser o titular na partida. Hércules está fora devido a suspensão. Pochettino, Tinga, Machuca e Calebe continuam no departamento médico. O volante Emanuel Martínez, que estava em fase de transição, voltou, por fim, a ficar disponível.

CRUZEIRO X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 5/8/2024, às…

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino (Kervin Andrade); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Thiago Rosa (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

