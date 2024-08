Corinthians fecha a contratação de Talles Magno

Neste domingo, o Corinthians acertou a contratação do atacante Talles Magno, do New York City, O acordo é válido por uma temporada com a opção de compra em caso de boa participação na equipe.

De acordo com as informações do ge, para ficar com o jogador em definitivo, terá que pagar R$ 78 milhões. Porém, se não ficar com Talles Magno, o Alvinegro irá desembolsar R$ 8,2 milhões pelo período de empréstimo.

A contratação atende ao pedido do técnico Ramón Díaz, pois ele vê uma grande carência no setor ofensivo e, desde a sua chegada, pede contratações aos diretores.

Anteriormente, o nome de prioridade do Corinthians era Gonzalo Plata, do Al-Sadd. Porém, o time do exterior não quer a saída e jogo duríssimo para liberar o atacante.

No time norte-americano desde a temporada 2021, Talles Magno tem o ano menos participativo. O grande motivo é uma lesão no joelho, que o deixou no departamento médico. Sendo assim, ele participou apenas de cinco jogos em 2024.

Revelado pelo Vasco, Talles Magno ganhou destaque em São Januário e rapidamente ganhou espaço nas seleções de base. Devido ao bom futebol, o New York City fechou a sua compra e desde então está nos Estados Unidos.

