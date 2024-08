Ramón Díaz lamenta a falta de efetividade do Corinthians

O Corinthians fecha o domingo (4) frustrado. Na Neo Química Arena, o time de Ramón Díaz ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão 2024. Com o empate, o Alvinegro retornou a zona de rebaixamento com 20 pontos na 18ª colocação.

Na coletiva de imprensa, o comandante viu a sua equipe criar boas chances, mas não soube aproveitar tudo que foi produzido. “Faltou o gol. Tivemos muitas situações, não tão claras, mas geramos jogo, botamos bastante gente no ataque mas o grupo não conseguiu resolver. Uma lástima. Era pra ganhar hoje. Tivemos uma desatenção no inicio, mas depois se acomodamos defensivamente e atacamos 90 minutos, mas não conseguimos resolver”, declarou na sala de imprensa.

Auxiliar de Ramón Díaz, Emiliano também deu explicações sobre o que ocorreu no tropeço dentro de casa. De forma resumida, ele prometeu trabalho e garantiu que não veio ao Brasil para brigar contra o rebaixamento.

“Não viemos pra brigar contra o rebaixamento. Grupo está trabalhando para brigar por outras coisas e não tenho dúvida que vamos. Diretoria está trabalhando para reforçar o time, está claro que precisamos. A dificuldade está clara, mas acredito mais do que nunca. Com o pênalti seria outra história. Mas não tem desculpa, um erro tático no começo custou caro”.

No próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

