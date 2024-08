Roger Machado minimiza empate e vê evolução no Inter

O resultado de 1 a 1 na partida do Internacional contra o Palmeiras, neste domingo (4), foi o 11º jogo do Colorado sem vitória no Brasileirão, mas o técnico Roger Machado viu evolução na equipe. No entanto, o comandante afirmou que não pode dar garantia de que o Inter vai voltar a vencer, mas que pode garantir apenas trabalho em busca de melhora nas atuações.

“Eu não tenho como analisar a praticidade da vitória sem analisar o jogo. Concorda que a gente jogou bem o suficiente para vencer? Então, é seguir trabalhando, eu não tenho como dar garantia. Pelo que sei, a gente evoluiu. A gente está falando de uma janela de 10% do jogo, que definiu o não resultado de vitória para classificar a praticidade de vitória que a gente produziu para vencer. Eu não tenho como avaliar outro ambiente que não seja construção. A garantia é o trabalho. A garantia do resultado será a circunstância do jogo, que, infelizmente, conspiram contra a gente”, disse Roger.

O treinador também comentou sobre o gol de empate sofrido nos minutos finais da partida.

“O gol adversário foi uma bola em profundidade que a gente não protegeu. Uma disputa de segunda bola que ele ficou viva na frente da nossa linha”, lamentou.

“Acho que vocês todos puderam ver uma nítida evolução nesta semana. Uma das motivações de abrir o treino foi para que vocês (imprensa) fossem testemunhas de que os atletas trabalharam muito para reverter o resultado”, completou.

