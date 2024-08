Corinthians não vai parar em Talles Magno e procura mais atacantes

O Corinthians acertou a contratação do atacante Talles Magno, do New York City. O acordo é válido por uma temporada com a opção de compra em caso de metas atingidas. Contudo, mesmo com a chegada do jogador no Parque São Jorge, a diretoria não deve parar e segue atrás de novos reforços para o sistema ofensivo.

O Timão entende que o ataque é o setor que mais precisa de peças neste momento, principalmente para suprir as ausências de curto prazo. Por exemplo, Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por um mês por conta de uma cirurgia de retirada de vesícula. Wesley convive com sondagens da Europa e é o principal ativo do clube para atingir as metas de venda, mas mesmo assim pode desfalcar o Alvinegro.

Além dos dois jogadores citados acima, o elenco também conta com Pedro Henrique, Romero, Pedro Raul, Giovane, Biro e Kayke para o ataque. O Corinthians monitora o mercado para reforçar o setor, entendendo também que as opções estão escassas para Ramón Díaz.

Inicialmente, a intenção da diretoria é evitar altos investimentos. Desde o início da gestão de Augusto Melo, o Corinthians contratou 16 jogadores, com um investimento que supera os R$ 150 milhões. Os gastos com reforços, inclusive, impulsionaram o aumento da dívida do clube para um patamar acima de R$ 2 bilhões.

Contudo, a ajuda de de R$ 57 milhões da Esportes da Sorte para contratações é bem vinda. A intenção é que este aporte seja usado com um jogador de impacto.

Os nomes que o Corinthians analisa para o ataque

É verdade que o Timão vem estudando bastante o mercado atrás de um atacante. Os brasileiros Pulga, do Ceará, e Tetê, atualmente no Galatasaray, além de Sosa, do Talleres e Solari, do River Plate, foram sondados. Contudo, nenhuma oferta acabou sendo enviada.

Até aqui, quem o Corinthians realmente abriu negociações foi pelo atacante Gonzalo Plata. O Timão enviou uma oferta de R$ 45 milhões para o Al-Sadd, do Qatar, que não gostou das condições de pagamento da proposta. O Alvinegro não desistiu da transferência.

Além disso, o atacante Michael é um nome que interessa e o Timão já recebeu a informação que o jogador poderia conseguir a liberação do Al-Hilal. Contudo, o pacote mensal pedido pelo atleta, que gira em torno de R$3 milhões, afastaram ele do Parque São Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.