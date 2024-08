Galdames, do Vasco, afirma que não há negociação com clube chileno

Nos últimos dias, Pablo Galdames, do Vasco, apareceu nos noticiários chilenos, com um possível interesse da Universidad Católica. No entanto, o jogador, que atualmente está na reserva da equipe carioca, respondeu sobre uma possível transferência.

Dessa forma, o atleta respondeu o repórter José Tomás Fernández Pumarino. Após o empate com o Bragantino por 2 a 2, em São Januário, o atleta negou qualquer contato do clube chileno nesta janela.

“Nesta janela não me ligaram da Católica. Nem ao meu representante nem a mim. Não sei quem está publicando essas notícias, pois são falsas. Em janeiro, antes de vir, tive uma conversa, falei com Nico Nuñez (ex-treinador da Católica), mas quando me ligaram já estava praticamente fechado com o Vasco. Agradeci o interesse. Considero que Católica é um dos clubes que melhor trabalha no futebol chileno”, disse.

Vale lembrar que o técnico da Católica é o brasileiro Tiago Nunes, que recentemente esteve à frente do Sporting Cristal, do Peru. Galdames chegou ao Vasco no início da temporada, vindo de empréstimo do Genoa, outro clube da 777 Partners, antiga sócia majoritária do Cruz-Maltino.

No momento, o jogador soma 22 jogos, com dois gols e quatro assistências, no entanto perdeu espaço sob o comando do técnico Rafael Paiva. Com isso, tem ficado na reserva nas últimas partidas do time carioca, que tem 24 pontos, na 11ª posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.