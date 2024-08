Luiz Gustavo cai nas graças de Zubeldía e vira exemplo no São Paulo

Com tantos nomes estrelados no elenco, um veterano de 37 anos vem roubando a cena nos últimos jogos do São Paulo. Afinal, Luiz Gustavo assumiu a titularidade após a lesão de Pablo Maia, mas vem justificando o motivo de receber tantos elogios do técnico Luis Zubeldía nos últimos jogos.

“Está na vista, o que posso falar dele, só ver as partidas ou ver sua carreira, está fazendo pelo São Paulo. Muitos podem se surpreender, mas ele há dez partidas vem jogando bem. Quando cheguei, ele estava recuperando de lesão, fui vendo seu rendimento nos treinamentos, no aeróbico, apesar da idade, o rendimento físico dele nos treinos era de um jogador top, os metros por minutos, distância em alta intensidade”, disse Zubeldía após o duelo contra o Flamengo.

O que impressiona até aqui é que o veterano vem aguentando o ritmo intenso do calendário brasileiro. Nesse ano, o volante tem 24 jogos, sendo que em 19 deles ficou em campo por mais de 45 minutos. Além disso, as partidas recentes, em que nem foi substituído, demonstram que ele tem condições físicas de continuar jogando. Ele só ficou fora no começo do ano, com uma lesão no tendão de Aquiles e perdeu dois meses da temporada.

Durante a Copa América, com a convocação de Bobadilla pelo Paraguai, Luiz Gustavo conseguiu engatar sequência inédita como titular e caiu nas graças do técnico argentino. Agora, fica a expectativa de como será o futuro do veterano dentro do clube.

São Paulo deseja a renovação, mas Luiz Gustavo ainda não sabe se fica

Aliás, o Tricolor Paulista deseja estender o contrato com o volante até o final de 2025. Se entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 60% das partidas do São Paulo neste ano, o jogador tem uma renovação automática por mais uma temporada já acertada com o clube.

Contudo, o volante ainda não sabe se continuará jogando no ano que vem. Luiz Gustavo ainda vai estudar se terá condições físicas para jogar em alto nível no ano que vem. Mesmo assim, a diretoria já quer fechar um novo vínculo e contar com o veterano em 2025.

