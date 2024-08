‘Attenzione Pickpocket’: brasileiros ‘invadem’ redes de árbitra após polêmica por acréscimos

A classificação da seleção brasileira de futebol às quartas de final das Olimpíadas 2024 levou a árbitra Tori Penso ao ‘olho do furacão’ nas redes sociais. Isso porque torcedores invadiram o perfil da juíza para contestar os quase 20 minutos de acréscimos no segundo tempo da vitória sobre a França, por 1 a 0, que culminou na eliminação das anfitriãs.

A enxurrada de comentários negativos fez com que Tori Penso limitasse comentários nas publicações, mas a medida não surtiu tanto efeito. Depois, então, ela optou por excluir a publicação do dia 18 de junho – última que havia postado em seu perfil – que contava com mais de 45 mil interações e quase todas de brasileiros.

O perfil Marconfootball marcou Tori Penso em um reels no dia 18 de junho, que também acabou ‘invadido’ por brasileiros. Os comentários, no entanto, foram privados e apagados das redes.

Repercussão nas redes

Torcedores brasileiros fizeram alusão às pickpockets, grupos de batedores de carteira, para se referir aos acréscimos dados por Tori na partida.

“Sabia que tinha pickpocket na França, mas 16 minutos?”, questionou uma brasileira nos comentários. “Como é o nome em francês para pix?”, disse outro torcedor.

“Seu relógio quebrou?”, escreveu um torcedor momentos após o fim da partida.

Árbitra deixa jogo rolar até os 109 minutos

A árbitra seguiu uma recomendação da Fifa para aumentar a quantidade de acréscimos por partida. Contudo, apesar do pênalti marcado para França e das oito substituições, a derrota das anfitriãs para o Brasil só teve 48 minutos de bola rolando – segundo dados da ‘Stats Perform’. Mas na prática, a partida seguiu até os 115′ e isso ocasionou uma série de questionamentos entre brasileiros.

Além disso, os torcedores também ficaram na bronca com a árbitra por um lance polêmico ao final da partida. As câmeras flagraram a camisa 10 da seleção francesa dando um soco na brasileira, em uma jogada sem a bola, e não recebeu qualquer punição pela agressão.

