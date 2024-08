Neymar manda recado com postagem em rede social

Neymar segue compartilhando imagens do seu processo de recuperação no CT do Al-Hilal, na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (05), o brasileiro fez uma postagem onde exibe uma tatuagem com uma mensagem motivacional.

Na imagem, o brasileiro aparece executando exercícios com peso. Com o short levantado, Neymar exibe seus desenhos, com um deles sendo a frase utilizada também como legenda da publicação.

“As pessoas não entendem o quão eu sou obcecado em vencer”, postou o camisa 10, que também utilizou emojis de careta.

Desde outubro de 2023 sem atuar, o brasileiro mantém uma rotina de exercícios em mais uma fase do processo de recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo. Na última semana, Neymar chegou a publicar um desabafo sobre a dificuldade para retornar aos gramados e que pensou em desistir do futebol.

Lesão de Neymar

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no jogo entre Brasil e Uruguai em outubro, válido pela Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, o brasileiro está há quase um ano sem entrar em campo. O camisa 10 vem trabalhando a forma física no CT de seu clube na Arábia Saudita, mas segue sem previsão de retorno.

