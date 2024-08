Almada treina com o grupo e pode, enfim, estrear pelo Botafogo

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Almada desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (5), depois de defender a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção do astro alvinegro caiu nas quartas de final, com a derrota para a anfitriã França por 1 a 0. Na sequência, sem perder tempo, o meia do Botafogo participou das atividades no Espaço Lonier.

Almada pode, então, estrear, enfim, pelo Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (7), Glorioso visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um empate por 1 a 1, na ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo precisa vencer, portanto, o Esquadrão para prosseguir na competição.

Outro que regressa da França é o goleiro Gatito, que serviu o Paraguai na Olimpíada. Ele também treinou e está à disposição do técnico Artur Jorge para retomar o posto de reserva imediato de John. Esta posição ficou com Raul enquanto o jogador guarani estava em Paris.

Destaque da Argentina nos Jogos Olímpicos, Almada chegou ao Botafogo por 25 milhões de dólares, contratado junto ao Atlanta United. Ele assinou até junho de 2029. Em dezembro, porém, o meia pode trocar o Mais Tradicional pelo Lyon, outro clube da Eagle Holding, empresa de Textor.

Revelado pelo Vélez Sarsfield (ARG), o meia, camisa 10 da seleção, é um dos jogadores mais promissores do futebol argentino.

