Ana Sátila volta às redes sociais e elege melhor meme de sua participação nas Olimpíadas

Nem mesmo Ana Sátila resistiu aos memes de suas – intermináveis – participações nos Jogos Olímpicos de Paris. Com 15 largadas ao todo, a canoísta disputou três modalidades distintas de caiaque e ainda achou tempo para voltar às redes sociais para acompanhar as brincadeiras com sua presença nas Olimpíadas.

Ana tinha desativado o Instagram antes de se concentrar na Vila Olímpica, mas não resistiu aos memes após se tornar um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. A canoísta acompanhou tão de perto que, inclusive, elegeu o seu favorito.

“Eu desliguei meu Instagram nos últimos dias, mas as pessoas me mostravam os memes. O melhor de todos eu vi hoje no café da manhã, que é o da torneira”, brincou.

Ana Sátila volta ao Instagram

A atleta brasileira contou que tinha excluído o aplicativo do Instagram de seu celular para se concentrar melhor durante os Jogos. No entanto, após a onda de empatia dos brasileiros, que rendeu uma série de memes, a canoísta não resistiu e voltou à rede social.

“Eu nem tinha o Instagram baixado no meu celular para não ficar olhando (durante os Jogos). Eu gosto, mas quando você tá tão focado acaba distraindo um pouco. Todo mundo vinha, comente comigo e eu ria muito. Quando finalmente consegui baixar, eu vi tudo que tava comemorando e para mim foi muito bacana, porque é a primeira vez que recebo esse carinho tão grande de todo mundo”, e prosseguiu:

“Acho que foi a melhor parte de todos os Jogos (os memes), porque sofri muito nas primeiras edições, em Londres, principalmente no Rio, porque todo o mundo criticou muito quando eu não consegui o resultado que eu esperava. Então ter voltado agora, conquistou o melhor resultado da história do Brasil nos Jogos Olímpicos, chegou tão perto da medalha e, principalmente, recebeu o carinho da torcida brasileira, foi a parte mais especial de tudo isso”, disse Ana.

Brasileira se despede das Olimpíadas

Ana Sátila se deixou Paris sem medalha, mas com os melhores resultados do Brasil na modalidade. Terminou na quarta colocação no c1, em quinto lugar no K1 e em oitavo no caiaque cross.

Durante o torneio, Sátila concluiu 15 descidas em três provas diferentes. Foram duas nas eliminatórias do K1 e do C1, além das semifinais e finais das baterias. Já no cross, Ana esteve na água durante a tomada de tempo, primeira rodada, repescagem e oitavas de final. Por fim, encerrou sua participação nesta segunda, pelas quartas, semi e final B.

