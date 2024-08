Internacional terá desfalque certo para duelo com o Athletico pela Série A

O treinador Roger Machado precisará fazer pelo menos uma mudança no time titular do Internacional para seu próximo compromisso. Isso porque o atacante Rafael Borré recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Beira-Rio, no último domingo (04). Desta forma, o colombiano cumprirá suspensão automática no embate com o Athletico, no próximo domingo (11).

O jogador foi titular no ataque ao lado de Valencia, mas recebeu a punição nos acréscimos do primeiro tempo depois de fazer uma falta, além de segurar a bola. Exatamente para adiar o reinício da partida. No intervalo, ele foi substituído por Lucca. Posteriormente, na entrevista coletiva, Roger esclareceu que fez a modificação porque Borré sentiu dores musculares.

Deste modo, ele passará por reavaliação com realização de exames de imagem para tentar identificar se houve lesão e a gravidade do problema. Após o embate com o Alviverde, o elenco do Colorado ganhou folga nesta segunda-feira (05) e retorna aos trabalhos na terça. Especificamente para iniciar a preparação para seu próximo duelo.

Mesmo que a perda de Borré seja por mais de um jogo, Roger Machado tem a possibilidade de ter o retorno de uma peça para a posição. Trata-se do atacante Wanderson, que ficou de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Verdão. Apesar disso, está em fase final de recuperação de fadiga e incômodos musculares. Um cenário que pode facilitar a sua volta é a segunda semana consecutiva do Inter livre para somente treinos.

Internacional corre o risco de entrar no Z4

A partida do Internacional contra o Athletico vai ocorrer no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), no próximo domingo (11). O time se encontra na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com 21 pontos. Vale ressaltar que no atual cenário, o Colorado conta com cinco jogos atrasados na Série A.

