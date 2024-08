Atlético sobe o tom e convoca Milito para reunião de cobrança

A diretoria do Atlético está insatisfeita com o desempenho dos atletas em campo. A derrota para o Criciúma por 2 a 1, no sábado (3), no Heriberto Hulse, com uma partida abaixo do esperado, gerou uma reunião interna para cobranças.

Nesta segunda-feira (5), o presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol, Victor Bagy, fizeram reuniões dentro do clube. A principal foi de cobrança com a comissão técnica de Gabriel Milito.

Existem vários questionamentos em torno do jeito que o time está jogando. Além disso, alguns detalhes do estilo que o Atlético tem colocado em campo estão incomodando. Por exemplo, o zagueiro Alonso tem ido bastante ao ataque. Mas defensivamente, o time está sofrendo vários gols.

O Atlético tem campanha irregular no Brasileirão, está na 9ª colocação, com 28 pontos. O Galo volta a campo nesta quarta-feira (5), para duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do CRB. O jogo será na Arena MRV.

