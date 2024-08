Juventus renova com Bremer e assegura permanência do zagueiro

A Juventus anunciou, nesta segunda-feira (5), a renovação do contrato de Bremer até 30 de junho de 2029. O zagueiro de 27 anos, um dos jogadores mais cobiçados da Velha Senhora nesta janela de transferências, vai seguir no clube italiano por mais cinco temporadas.

Mesmo tendo renovado em dezembro do ano passado, a Juventus viu a necessidade de oferecer um novo contrato para evitar o interesse de outros clubes, removendo a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros que existia anteriormente. Ao mesmo tempo, aumentou a multa rescisória consideravelmente, segundo a imprensa europeia, mas sem especificar valores.

Além disso, Bremer se tornou uma peça fundamental na defesa da Juventus, somando até agora 83 partidas, todas como titular, além de oito gols e três assistências. O defensor está no clube desde a temporada 2022/23, após três anos no rival Torino.

“Olá, Bianconeri (torcedores da Juventus)! Estou muito feliz com a minha renovação. Não vejo a hora de revê-los no estádio! Força, Juve, sempre!”, disse o brasileiro por meio das redes sociais do clube.

