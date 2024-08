Anitta reage a ouro de Rebeca Andrade: ‘Me achei’

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, fez história mais uma vez. Ela conquistou mais uma medalha de ouro ao superar todas as adversárias no solo nos Jogos Olímpicos de Paris. A final da competição foi nesta segunda-feira (5). Um trecho da música utilizada pela atleta foi Movimento da Sanfoninha, de Anitta. A cantora, aliás, reagiu à vitória.

“Rebeca Andrade rainha. Obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país. Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro seja ele qual for”, escreveu.

A cantora, porém, não parou por aí. Em entrevista à “TV Globo”, ela seguiu com vários elogios a Rebeca.

“Você competiu com minha música esse tempo todo… ah, me achei muito. É maravilhosa, e a gente tá muito orgulhoso, muito feliz, o Brasil inteiro. Você representa a gente imensamente bem, espero que você sinta o abraço, o nosso orgulho, nosso apoio e nossa felicidade.”

As falas de Anitta viralizaram nas redes sociais. Vários internautas falaram que “uma rainha estava reconhecendo a outra”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.