São Paulo deve ter força máxima contra o Goiás

O São Paulo não deve ter problemas com o elenco para o duelo contra o Goiás pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. O Tricolor se reapresentou, nesta segunda-feira, após vitória sobre o Flamengo no último sábado.

Leia mais: São Paulo de Zubeldía cresce contra times da parte de cima do Brasileiro

Para a partida de quinta-feira, o técnico Luis Zubeldía poderá escalar Luciano, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, no Brasileiro. O lateral Igor Vinícius, que ficou fora do duelo de sábado por causa do risco de lesão, também deve ser relacionado.

Além deles, Galoppo, desfalque nas últimas quatro partidas por dores no pé direito, passará por análise durante a semana e poderá entrar em campo.

Na ida, em casa, o São Paulo construiu boa vantagem com vitória por 2 a 0. Assim, o time pode até perder por um gol de diferença na volta, em Goiânia, para se classificar. Se o Goiás vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo será, às 20h, na Serrinha, em Goiânia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.