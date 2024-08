Seleção tem grupo dividido em último treino antes do jogo contra a Espanha

A Seleção Brasileira feminina realizou, nesta segunda-feira (5), o último treino antes do jogo contra a Espanha, na terça, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris. Na cidade de Marselha, que receberá o confronto no estádio Vélodromo, o elenco brasileiro foi dividido em dois grupos. Marta, aliás, que está suspensa, participou das atividades no campo.

Segundo o “Ge”, apenas oito jogadores foram ao campo. Foram elas: Lorena, Tainá, Luciana, Marta, Yaya, Lauren, Ludmila e Priscila. Elas realizaram atividades com o auxiliar técnico Rodrigo Iglesias. As demais jogadoras ficaram no hotel cumprindo trabalho regenerativo. O treinador Arthur Elias, aniversariante do dia, também ficou no hotel.

Após o treinamento, Rodrigo Iglesias falou sobre a questão do desgaste físico das jogadoras, principalmente pelos largos acréscimos durante os jogos.

“Essa pausa, essa modificação de treino nada mais é do que a gente pensar na melhor estratégia possível para que todas as atletas estejam nas suas melhores condições. O campeonato por si só ele já é muito difícil, jogos apertados, tudo que a gente já sabe. Ainda mais a história dos jogos, que cada um tem sido contada uma história diferente, dificulta um pouco. Obviamente que os minutos a mais custam mais caro. Tem um desgaste maior para cada atleta, cada jogo. Então isso vai pesando. Mas está ali e a gente tem que encontrar formas de solucionar. E o grupo tem se doado de uma forma incrível”, explicou.

CBF entra com recurso para ter Marta contra a Espanha

Camisa 10 do Brasil, Marta foi expulsa no jogo contra a Espanha, pela fase de grupos, e cumpriu suspensão contra a França, nas quartas. Entretanto, a brasileira recebeu mais um jogo de suspensão. Afinal, o comitê disciplinar da Fifa analisou a falta de Marta como “jogo brusco grave”. A CBF, por sua vez, entrou com um recurso junto ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para tentar a liberação da atleta, mas ainda não obteve retorno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.