Paulinho leva dois jogos de suspensão e pode ficar fora do clássico entre Cruzeiro e Atlético

O atacante Paulinho recebeu dois jogos de punição em julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do STJD, nesta segunda-feira (5). Como já cumpriu um jogo, ele está suspenso no clássico entre Cruzeiro e Atlético, no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O Galo vai tentar um efeito suspensivo para ter seu jogador.

Paulinho foi expulso no jogo contra o Palmeiras. Após a partida, ele agrediu o lateral Marcos Rocha. O jogador poderia pegar 22 jogos de gancho, mas ficou no lucro e levou apenas duas partidas.

Além dele, o atacante Hulk também recebeu punição de dois jogos por desrespeitar o árbitro do jogo. O atacante poderia levar 12 partidas de suspensão, mas a punição foi de um jogo. Assim, ele já cumpriu e está livre.

O Presidente Sérgio Coelho foi punido com 30 dias de suspensão. Ele xingou o árbitro após a partida. O clube terá que pagar R$ 30 mil de multa por objetos jogados no gramado e e outros R$ 1 mil por atraso no recomeço da partida.

O jogo entre Atlético e Palmeiras foi caótico. Além das polêmicas com a arbitragem, tecnicamente o Galo deixou o gramado chateado, afinal, sofreu uma dura goleada por 4 a 0 jogando na Arena MRV.

