Jornalista esportiva fala sobre nova fase após escândalo e separação: ‘Nunca fui tão feliz’

Já se passaram alguns meses da polêmica separação dos jornalistas Renata Heilborn e Marcelo Courrege. Na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a repórter falou sobre sua nova fase e como estão os dias.

“É tão louco que toda pessoa que eu encontro, meus amigos, quem me conhece fala ‘Rê, como você tá leve’. É doido, parece que as coisas começam a se encaixar. Acho que isso serve pra tudo, para todo mundo que tá vivendo ou viveu um momento complicado, depois você entende, fala ‘cara, precisava disso, para limpar mesmo’”, iniciou a jornalista em entrevista ao Portal Léo Dias.

Heilborn revela, aliás, que já superou a separação e a traição. Agora ele garante que vive um grande momento.

“As coisas começam a rolar. Hoje eu tô, de verdade, no melhor momento da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. Eu nunca fui tão feliz, do fundo do meu coração. Tô muito realizada profissionalmente, acho que eu sou eu, faço o que gosto, do jeito que gosto”, contou.

A comunicadora ressaltou, ainda, que todas as situações a fizeram crescer como mulher.

“Eu casei muito cedo também, muito nova, acho que isso acaba decidindo muitas coisas da nossa vida. E não, hoje quem decide a minha vida sou. Minha cabeça, o que eu penso, coisas que eu gosto… eu não fico mais em lugares que acho que não pertenço, isso pra mim é muito importante como mulher, como pessoa. Foi essencial para amadurecer. Tá tudo certo, tô bem, tô curtindo”, finalizou.

