Vasco x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de conhecermos o primeiro quadrifinalista da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (6), o Vasco recebe o Atlético-GO pelas oitavas de final, às 21h45 (de Brasília), em São Januário.

Como houve empate por 1 a 1 na ida, em Goiânia, quem vencer passa, dessa forma, de fase. Já se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis. Saiba, então, como chegam os times para a decisão por vaga entre os oito melhores da Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Amazon Prime (online), Globo (TV Aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-Per-View).

Como chega o Vasco

O Vasco ganhou um desfalque de véspera para o duelo desta terça. Afinal, Philippe Coutinho sentiu problemas na posterior da coxa e fica fora da partida. Por outro lado, o interino Rafael Paiva voltará a contar com jogadores poupados contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (3).

Lucas Piton, David e Vegetti voltam, assim, ao time titular, bem como Paulo Henrique e Mateus Carvalho, que cumpriram suspensão no Brasileirão. Dessa forma, Victor Luís, GB, Puma, Sforza e Souza devem voltar ao banco.

Como chega o Atlético-GO

Anunciado e presentado nesta segunda-feira (5) pelo Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer reestreará pelo clube nesta terça. Em sua apresentação, o treinador já até projetou o duelo contra o Vasco, aliás.

“A todo instante, com bola e sem bola, temos que deixar o Vasco desconfortável e é esse comportamento e coragem que vai fazer a gente se aproximar do objetivo, que é sair de lá com a classificação. Vamos procurar ajustar nesse pouco tempo de trabalho, respeitando a condição física dos atletas. Com confiança e constância poderemos sair com a classificação”, analisou.

O Atlético é o lanterna do Brasileirão e trocou recentemente de treinador, com a saída de Vagner Mancini após apenas sete jogos. O lateral-direito Maguinho, expulso no jogo de ida, é o único desfalque em relação à escalação do primeiro jogo. Roni deve, então, ser seu substituto.

VASCO (1) x (1) ATLÉTICO-GO

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data e horário: terça-feira, 06/08/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Adson, Payet e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique (Alix) e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Luanderson Lima (BA) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

