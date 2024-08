PSG anuncia contratação de João Neves, joia do futebol português

O PSG anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação de João Neves, grande promessa do futebol de Portugal. O meia de 19 anos assinou contrato até a temporada de 2029. A negociação custará 70 milhões de euros (R$ 437,2 milhões).

Desse modo, João se destacou no Benfica. O clube parisiense concordou em pagar 60 milhões de euros fixos, além de 10 milhões de euros em bônus por objetivos, e ainda envolver o volante Renato Sanches, que retorna ao clube português.

Aliás, João, disputou 55 jogos pelo Benfica, marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Na apresentação, o jogador comentou sobre o novo clube e seus objetivos.

“Sinceramente, estou um pouco nervoso e feliz ao mesmo tempo! Espero que os torcedores do PSG gostem de mim. É um novo capítulo na minha vida. É um projeto fantástico, de um clube gigante. É um clube jovem e com objetivos, e eu acredito nesse plano de fortalecer o clube com jogadores jovens”, disse João em sua apresentação no PSG.

