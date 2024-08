Fullkrug anunciado como reforço do West Ham

Niclas Fullkrug é o novo reforço do West Ham, da Inglaterra. Dois dias após o Borussia Dortmund anunciar que o jogador de 31 anos havia deixado a pré-temporada da equipe para negociar com outro clube, o time inglês oficializou a contratação do atacante alemão, com contrato válido até 2028.

Os Hammers não divulgaram o valor da transferência, mas a imprensa europeia estima que o negócio esteja em torno de 26 milhões de euros, mais quatro milhões em objetivos. Durante entrevista aos canais do West Ham, Fullkrug expressou entusiasmo em trabalhar com o técnico Julen Lopetegui.

“A oportunidade de jogar sob a orientação do treinador principal (Lopetegui) é muito interessante. Seu estilo de jogo é importante para mim e estou confiante de que, sob sua liderança, poderei dar o meu melhor e marcar muitos gols”, afirmou o atacante.

LEIA MAIS: Juventus renova com Bremer e assegura permanência do zagueiro

Fullkrug passou uma temporada no Dortmund, com 15 gols e nove assistências em 43 jogos. Além disso, foi uma das principais figuras da campanha no vice da Champions 2023/24. No entanto, a chegada de Serhou Guirassy, ex-atacante do Stuttgart, reduziu o espaço do alemão no ataque e ele optou pela transferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.