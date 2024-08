Landim, do Flamengo, abre o jogo sobre Gabigol e chegada de reforços

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre diversos assuntos em entrevista para a ESPN nesta segunda-feira (5). Entre eles, respondeu novamente sobre Gabigol.

Gabi, aliás, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e já teve seu nome vinculado ao Palmeiras. Assim, seu vínculo atual encerra no final da atual temporada. O dirigente comentou sobre o ídolo rubro-negro quando foi questionado sobre sua importância.

“Muito fácil [essa pergunta]. Quase não comemorei porque eu quase desmaiei, mas foi o 2 a 1 da virada de 2019. Fiquei tonto, estava na arquibancada, todo mundo me abraçando. Fiquei tonto”, falou Landim.

Landim relembra contratação de Arrascaeta no Flamengo

Todavia, o presidente do Flamengo também revelou detalhes e falou sobre a possibilidade de reforços. Desse modo, relembrou a dificuldade de contratar Arrascaeta, em 2019, que veio do Cruzeiro. Agora, o clube corre para trazer Claudinho, atualmente no futebol da Rússia.

“Foi complicadíssimo trazer [o Arrascaeta] para cá. Negociações para lá, para cá, mas no final conseguimos trazer. Foi muito difícil. Sobre custo-benefício, a gente teve várias opções, viu? Colocarei três: Pablo Marí, Erick Pulgar e Fabrício Bruno”, resumiu Landim.

