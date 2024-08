Botafogo divulga parcial de ingressos para jogo contra o Palmeiras

A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos pelas oitavas da Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (14/8), às 21h30 (de Brasília), e mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.

Por enquanto, apenas os sócios podem adquirir os ingressos para o duelo. O público geral pode comprar os bilhetes na sexta-feira. A promessa, aliás, é de casa cheia no Nilton Santos. Os setores Leste Inferior e Oeste Inferior estão esgotados. Restam poucos ingressos a Leste Superior. No entanto, Oeste Superior A e B têm mais bilhetes disponíveis.

O duelo entre as equipes, aliás, marca uma rivalidade recente, criada no Campeonato Brasileiro do ano passado, após uma virada histórica do Palmeiras em cima do Botafogo, no Nilton Santos. Na época, o time carioca era o líder do campeonato e vencia por 3 a 0 antes do intervalo. O time paulista virou para 4 a 3 no segundo tempo e, assim, deu o primeiro passo da virada histórica até a conquista da competição.

Recentemente, os times se encontraram novamente no Nilton Santos pelo Brasileirão. Os Alvinegros levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares. Agora, a próxima vez que se encontrarem vão definir uma vaga para as quartas de final da Libertadores.

Vale ressaltar que o Verdão tem sido um adversário difícil na Libertadores, sempre chegando longe em busca de conquistar mais um título. Por outro lado, o time carioca busca conquistar sua primeira taça na competição.

